70 anos de FC Arouca. “Melhor prenda de aniversário seria bom resultado no Dragão”

No distrito de Aveiro, o dia de Natal representa também, desde 1952, o aniversário de um dos clubes mais bem-sucedidos da região, o FC Arouca.

Além de alcançar o marco dos 70 anos, os lobos celebram poucos dias antes da visita ao FC Porto, esta quarta-feira. Para Carlos Pinho, presidente do clube, o melhor presente seria um bom resultado no Dragão e embora que “vai ser muito difícil, nada é impossível”.

“Temos a noção de que vamos jogar com o FC Porto, mas estou esperançoso de que vamos lá fazer o nosso jogo e que vamos fazer, dentro que do que é o Arouca, o nosso melhor”, diz, em Bola Branca.

O Arouca celebra o 70º aniversário num ano que tem trazido resultados históricos: regresso à primeira Liga, onde termina o ano confortável na tabela, presença nos oitavos de final da Taça de Portugal e apuramento inédito para a ‘final four’ da Taça Liga.

Para Carlos Pinho, este é um momento que “casa bem” com os 70 anos de um clube que “está a fazer história”.

“Neste momento estamos todos orgulhosos”, explica à Renascença.

O presidente dos lobos de Arouca garante que “os jogadores estão todos motivados por chegar a esta fase” da competição.

“Chegarmos à ‘final four’ da Taça da Liga neste momento histórico representa bem aquilo que o Arouca está a conseguir fazer. Para nós é um orgulho enorme chegar a este patamar”, conclui.

O primeiro jogo do Arouca com 70 anos está marcado para esta quarta-feira, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. Encontro tem início às 21h15, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.