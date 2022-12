Jogo com o Gil Vicente "é muito importante para o FC Porto"

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto, acredita que o jogo dos dragões frente ao Gil Vicente, para os quartos de final da Taça da Liga, é "muito importante".

O Porto nunca venceu o troféu e foi finalista vencido em quatro ocasiões: 2009/2010, 2012/2013, 2018/2019 e 2019/20.

Com Sérgio Conceição no comando técnico, o Porto foi quatro vezes à "final four" em cinco anos. Apenas falhou na época passada, superado pelo Santa Clara na fase de grupos.

Esta época, os dragões têm caminho teoricamente mais fácil até à final, uma vez que evitaram Benfica (entretanto eliminado na fase de grupos), Sporting e Braga até ao jogo decisivo. O Porto tem o Gil pela frente nos "quartos" e, caso siga em frente, defronta o Académico de Viseu, da II Liga, na meia-final.

Nesse sentido, Domingos Paciência, também treinador de futebol, perspetiva um jogo com importância acrescida para a equipa portista.

“O FC Porto tem dado uma boa resposta na Taça da Liga. Teve a ausência de alguns jogadores importantes como Pepe, Taremi, Otávio e Diogo Costa, mas deu uma boa resposta. É uma competição que o FC Porto quer ganhar [pela primeira vez] e é natural que este jogo com o Gil Vicente seja muito importante, mas mantém a mesma base, a capacidade de trabalho e intensidade e isso faz a diferença em qualquer equipa. Cada jogo tem a sua história, vamos ver como é que o FC Porto se comporta hoje, mas as expectativas são boas”, explica.

O FC Porto-Gil Vicente joga-se esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, às 20h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.