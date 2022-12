Domingos Paciência: “Nunca vi uma relação como entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição"

Domingos Paciência, antigo jogador e treinador do FC Porto, não duvidas de que a relação entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição é a chave para os bons resultados dos dragões nos últimos anos. Os ex-avançado acredita que essa “tem sido a grande força para as conquistas e para o sucesso”.

“Desde que me lembro, desde 1987, nunca vi uma relação assim, sinceramente. Os treinadores nunca duraram tanto tempo no FC Porto. A relação está bem consolidada e oxalá dure muitos anos, porque têm tido sucesso na forma como as coisas têm acontecido”, afirma, em Bola Branca.

Os elogios do antigo técnico dos dragões estendem-se a Diogo Costa. Domingos Paciência acredita que o guarda-redes é agora “um jogador diferente” pela presença no Campeonato do Mundo.

“Começa a ter maturidade, em função do número de jogos que vai fazendo. Cada vez o vemos melhor, mais capaz e como um guarda-redes que será o titular da seleção e do FC Porto durante muitos anos”, diz, em entrevista à Renascença.

Diogo Costa tem sido apontado como alvo do Manchester United. O internacional português, de 23 anos, renovou contrato com os dragões recentemente, até 2027, e a cláusula passou dos 60 para os 75 milhões de euros. Ainda assim, para Domingos, esse valor poderá não ser suficiente para demover interessados.

“Hoje em dia não é difícil bater essa cláusula e, como tal, poderá acontecer com Diogo Costa, porque quem está atento ao futebol sabe que ele é um dos melhores do mundo”, explica.