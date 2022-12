"Quem não tem espírito do FC Porto tem de dar ao chinelo, senão terá vida difícil"

Sérgio Conceição deixa um aviso claro aos jogadores que, na sua opinião, ainda não encarnaram o espírito competitivo do FC Porto: é hora de trabalhar, senão terão dificuldades em render no clube.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador elogia Pepe, que "representa o balneário e aquilo que é o FC Porto". Com isso, deixa também um alerta aos que ainda não apanharam esse comboio.

"Uns têm mais dificuldade para entender isso e vão ter de entender. Há quem já tenha esse espírito intrínseco e os que não têm vão ter de dar ao chinelo, senão vão ter vida muito difícil", adverte o técnico.

Sérgio Conceição defende que o fato de gala só serve para a Gala dos Dragões de Ouro e que, nos treinos e no campo, é preciso vestir o fato competitivo do Pepe, uma mistura de fato de treino e fato-macaco:



"Não o pijama, porque não queremos entrar a dormir. Temos de meter o fato de treino, os calções, as meias, as chuteiras, as caneleiras, mas é o fato para dar andamento. Porque isto é tudo muito bonito, mas amanhã [quarta-feira] quem nos aplaudiu ontem [na gala] está a criticar. O Pepe continua super forte naquilo que faz porque é super competitivo."

O carro prepara-se pista a pista

Sobre o jogo com o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça da Liga. Uma "final", que exigirá "uns grandes 90 minutos" ao FC Porto.

Sérgio Conceição espera um desafio "difícil", frente a uma equipa barcelense com "jogadores muitíssimo interessantes". Contudo, assume o objetivo de chegar à Final Four. Trabalhar sobre vitórias "dá confiança", no entanto, o FC Porto tem de estar "alerta e muito ligado ao jogo".

Questionado sobre se pensa rodar a equipa a pensar no regresso ao campeonato, Sérgio Conceição respondeu com uma analogia automóvel.

"Se preparamos um carro para uma próxima pista mais mediática, corremos o risco de termos um acidente e, depois, nem esta pista nem a outra. Preparo o jogo a pensar no Gil, não no campeonato", frisa.



Porto e Gil Vicente jogam na quarta-feira, às 20h15, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.