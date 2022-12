Pinto da Costa quer entregar mais Dragões de Ouro a Sérgio Conceição

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, espera poder contar com Sérgio Conceição por mais ano e entregar-lhe mais Dragões de Ouro.

Na noite de terça-feira, o técnico recebeu das mãos do presidente o Dragão de Ouro para Treinador do Ano do FC Porto. No discurso de encerramento da gala, Pinto da Costa salientou que o vencedor do galardão "não podia ser outro" e deixou uma garantia.

"Não é por eu ser padrinho dele como ele disse aqui na brincadeira, porque meus afilhados são os que sentem, vibram e sentem o FC Porto da mesma maneira que ele. Os que são assim são todos meus afilhados no bom sentido. Tive muito prazer, como presidente e como amigo, de entregar o quarto Dragão de Ouro da carreira de Sérgio Conceição. Estou crente de que não foi o último nem sequer o penúltimo", declarou.

Elogios para os jogadores

Pinto da Costa também elogiou Otávio, vencedor do Dragão de Ouro para Futebolista do Ano e que, apesar de os colegas o apelidarem de "baixinho", "é do tamanho, dentro do campo, da Torre dos Clérigos".

"Corre o campo todo, tem pilhas que não acabam. Disputa o primeiro lance do jogo como se fosse o último e vice-versa. Tem tudo para continuar a brilhar no futebol português e a ser um verdadeiro Dragão de Ouro no FC Porto", enalteceu o presidente portista.

O prémio de Atleta do Ano foi para Diogo Costa, que "conseguiu a pulso chegar à equipa A" e, agora, é o dono da baliza da seleção nacional:

Com trabalho, com a intuição que tinha, a inteligência e força de vontade, quando o seu treinador, com espanto de muitos e acordo de alguns, o lançou como guarda-redes principal da nossa equipa e ele respondeu de forma brilhante, conquistou o lugar como titular e tornou-se o melhor guarda-redes português, o que o levou até à seleção nacional."