Pinto da Costa. “Há mais dias que virão"

O livro "Largos Anos têm 14 600 dias", com fotografias que marcam 40 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa no FC Porto, foi apresentado esta sexta-feira no Museu dos dragões. Apesar de o livro retratar o passado, Pinto da Costa garante que "há mais dias que virão".

O líder portista reforça que 14 600 dias de presidência significam "muitas vitórias", o que torna "difícil dizer quais são as fotografias" que mais lhe tocam.

"É evidente que a fotografia com o Papa João Paulo II e a foto com D. António [Francisco] a receber o Dragão de Honra são especiais, bem como a foto com o D. Américo e Ramalho Eanes, que teve importância neste sucesso de 40 anos, e com aquelas pessoas que já partiram, como Reinaldo Teles e Teles Roxo, que me tocaram e ajudaram muito, e que ficam perpetuados neste livro. Deu-me imensa satisfação que tivessem escolhido tantas fotografias dos que infelizmente não estão connosco", referiu.

Apesar de o livro retratar 14 600 dias do passado, Pinto da Costa frisou que "há mais dias que virão".

"O que nos compete é olhar para o futuro. E olhar para o futuro é olhar para o passado, ser digno dele e trazer a juventude e as crianças que precisam de nós para o FC Porto, para que encontrem no desporto outras virtudes que não encontram noutras atividades e vícios", acrescentou.