Pinto da Costa fecha porta a saídas em janeiro. Pepe "pode jogar mais cinco ou seis anos"

O FC Porto vai rejeitar vender futebolistas por montantes abaixo das respetivas cláusulas de rescisão na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2023, disse o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que garante que Pepe pode continuar no clube durante mais épocas.

“Para já, posso garantir que ninguém sairá abaixo da cláusula de rescisão. Só se alguém quiser e derem a sua cláusula. É óbvio que não sabemos o futuro, mas vejo os nossos principais jogadores tão motivados e interessados no FC Porto, que não me acredito que saia alguém em janeiro. Estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e temos oportunidade de seguir em frente”, vincou aos jornalistas o líder máximo dos ‘dragões’.

Além da vitória no Grupo B da principal prova europeia de clubes, à qual se seguirá um duelo com os italianos dos Inter Milão nos oitavos, o FC Porto chegou à paragem da I Liga para o Mundial 2022 no segundo lugar, com 29 pontos, oito abaixo do líder Benfica.

“As mudanças nas equipas não são prendas. É uma coisa ponderada e cuidada e, se for necessário, será. Neste momento, eu e ele [Sérgio Conceição] consideramos que temos um bom plantel. Só desejamos é que não existam muitas lesões, como infelizmente tem havido e houve agora no Mundial”, acrescentou Jorge Nuno Pinto da Costa, designando como “chata” a distância dos ‘dragões’ para o líder invicto da prova ao fim de 13 rondas.

O dirigente falava à margem do jantar de natal organizado pela comissão de apoio à sua recandidatura à presidência do FC Porto, em Fânzeres, vila do concelho de Gondomar, admitindo que “neste momento não é uma preocupação” equacionar ajustes no plantel.

“Nunca individualizo, mas estão a ser estudados vários casos. Todos os que interessem ao treinador também nos interessam que fiquem. Agora, nem sempre há possibilidade de concretizar isso. Em todos os clubes vemos sair jogadores por serem muito assediados com propostas muito altas e não podemos atingir os números que lá fora se atingem. Por nossa vontade, não sairia nenhum dos que fazem parte do nosso grupo forte”, reforçou.

Pepe pode ir até aos... 45

Jorge Nuno Pinto da Costa designou ainda “de monstro animal competitivo” Pepe e disse acreditar que o defesa e capitão dos campeões nacionais pode “jogar mais cinco ou seis anos”, numa altura em que recupera de uma fratura do cúbito do braço esquerdo sofrida durante a derrota de Portugal com Marrocos (0-1), nos quartos de final do Mundial 2022.

“Mundial a meio da época pode afetar as equipas? Em teoria, acho que sim. Na prática, vamos ver. Para já, afetou-nos, porque temos dois jogadores lesionados. Se fosse no fim da época teriam tempo, sem prejuízo da nossa equipa, de se porem em condições. Foi assim e não discutirei se acho bem ou mal. Não fui eu que decidi, mas obviamente não é justo que os clubes sejam penalizados, como alguns foram, por esta bizarria”, concluiu.

O FC Porto recebe o Vizela esta sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga, dependendo de si para assegurar um embate caseiro com o Gil Vicente nos quartos de final da prova mais jovem do futebol profissional luso.