FC Porto goleia Gil Vicente e está apurado para os quartos

O FC Porto garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, depois de golear o Vizela por 4-0, na terceira e última ronda do Grupo A, defrontando agora o Gil Vicente.

No Estádio do Dragão, o FC Porto marcou por Toni Martínez, logo no primeiro minuto, e ampliou a vantagem com tentos de Galeno (48), Wendell (58) e Taremi (67), este de penálti, garantindo o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, mais dois que o Mafra, que venceu na visita ao D. Chaves (2-1) no outro jogo da “poule”.

O FC Porto, que nunca venceu esta prova, vai agora defrontar o Gil Vicente, equipa que ganhou o Grupo E, nos quartos de final da Taça da Liga, em jogo agendado para quarta-feira, dia 21 de dezembro, pelas 20h15, no Estádio do Dragão.