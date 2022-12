FC Porto sem poupanças na Taça da Liga. "É para ganhar"

A Taça da Liga é para levar a sério e Sérgio Conceição explica que não adotará qualquer plano de poupanças para o jogo com o Vizela, o último da fase de grupos, ainda com apuramento para os quartos de final por decidir.

"A Taça da Liga interessa-nos e queremos ganhá-la. Para isso é preciso ganhar o jogo de amanhã [sexta-feira] e, nesse sentido, quem estiver melhor joga", afirma o treinador, em conferência de imprensa.



A competição, que o FC Porto nunca venceu, não é espaço para oportunidades, mas Sérgio garante que "ninguém está afastado e ninguém tem a titularidade garantida".

Sem revelar as escolhas, o técnico confirma que já poderá contar com Otávio, de regresso após a eliminação da seleção portuguesa no Mundial do Qatar, bem como com Diogo Costa. Sobre o guarda-redes, que ficou ligado ao golo de Marrocos, que derrotou Portugal, o treinador garante que "ele está bem" emocionalmente.

Fota das opções está Pepe, tal como Eustáquio, devido a problemas físicos.

O FC Porto está na frente do Grupo A da Taça da Liga, com quatro pontos, mas Vizela e Mafra ainda está na luta pelo apuramento. Os campeões nacionais não podem perder com o Vizela, o empate pode, ou não, ser suficiente - ficará dependente do resultado do Mafra em Chaves -, a vitória garante a passagem.

Contas que os dragões estão obrigados a fazer, porque empataram com os mafrenses, na primeira jornada. "Quando não somos competentes nos nossos jogos pode acontecer que no último precisemos da vitória para garantir a nossa posição nos quartos de final", justifica Sérgio Conceição.

Pela frente estará um Vizela, agora treinado por Tulipa e, por isso, mais difícil de definir. "É muito pouco tempo com o Tulipa. Não percebemos o que mudou. Vamos focar-nos no nosso trabalho. É mais uma final para nós", afirma.

Sem querer intrometer-se na decisão tomada pelo Vizela, Sérgio não deixou de reconhecer o "excelente trabalho" realizado por Álvaro Pacheco. "Tenho de dar os parabéns ao Álvaro pelo trajeto que teve e pelo que vai conquistar na sua carreira. Por vezes são os treinadores que pagam aquilo que são os interesses e o pouco profissionalismo que existe nos clubes", refere.

O FC Porto-Vizela, a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, é esta sexta-feira, às 20h30.