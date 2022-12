FC Porto com quatro baixas para o Vizela

Francisco Meixedo, Pepe, Zaidu e Eustáquio são ausências confirmadas para o jogo entre FC Porto e Vizela, desta sexta-feira, para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Os quatro jogadores estão em tratamento às respetivas lesões, de acordo com o boletim clínico publicado pelo FC Porto, após o último treino antes da partida, realizado esta quinta-feira, no Olival.

Sérgio Conceição confirmou a ausência de Pepe, em conferência de imprensa, adiantando que o seu regresso está previso para o jogo com o Arouca, para a I Liga, a 28 de dezembro.

A ausência de Meixedo motivou a chamada de Roko Runje, da equipa B. O sérvio completou o grupo de guarda-redes formado por Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

O FC Porto recebe o Vizela na sexta-feira, às 20h30, ainda com o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga por definir. Os dragões estão na frente do grupo, com quatro pontos, mas Vizela e Mafra ainda têm possibilidades de qualificação.