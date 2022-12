Internacionais portugueses de regresso ao FC Porto. Pepe em tratamento

Os internacionais portugueses já regressaram ao Olival para reintegrar os trabalhos no FC Porto. Otávio e Diogo Costa já treinaram, enquanto que Pepe ficou em tratamento após fratura no braço.

O capitão do Porto sofreu uma fratura no cúbito do braço esquerdo durante o jogo da seleção contra Marrocos, que Portugal perdeu por 1-0, e que ditou o afastamento do Mundial do Qatar.

O plantel portista voltou ao trabalho esta segunda-feira depois de uma folga de três dias, na sequência da vitória frente ao Desportivo de Chaves. Sérgio Conceição deu início à preparação para a terceira jornada da Taça da Liga, a receção ao Vizela, na próxima sexta-feira.

Roko Runje, da equipa B, mantém-se às ordens de Sérgio Conceição.

No boletim clínico figuram os nomes de Pepe, Eustaquio, Zaidu e Meixedo, todos em tratamento.

Os dragões tornam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.