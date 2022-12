Diogo Costa eleito melhor guarda-redes da I Liga em outubro e novembro

Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da I Liga em outubro e novembro. Moral para o jogador do FC Porto, que recupera do erro cometido no jogo da eliminação de Portugal do Mundial 2022.

Diogo Costa, de 22 anos, recebeu 29% dos votos dos treinadores principais da competição, contra os 21% de Vlachodimos (Benfica) e os 14% de Ricardo Batista (Casa Pia).

O guardião foi titular nos cinco jogos disputados pelo FC Porto nos dois meses em questão e sofreu três golos. Os dragões venceram três dos jogos, empataram um e perderam o outro.

Um prémio que surge logo após a eliminação de Portugal do Mundial 2022. Diogo Costa errou no golo que ditou o adeus da seleção nacional ao Qatar, na derrota, por 1-0, com Marrocos, nos quartos de final.