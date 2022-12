"Benfica está muito bem, mas Porto não morreu"

O Benfica está muito bem na temporada, mas o FC Porto ainda está na luta, afirma Rabah Madjer em entrevista a Bola Branca.

"É verdade que o Benfica está muito bem, mas o Porto não morreu. O Porto vai regressar mais forte, com Sérgio Conceição ou com outro treinador. Porque no Porto há uma boa política e um grande nome na frente, Pinto da Costa. Tenho a certeza que o clube vai regressar e conquistar mais títulos", afirma o antigo jogador azul e branco e internacional argelino.



Rabah Madjer deixa palavras de elogio ao treinador do FC Porto e acredita que é o homem certo para continuar a guiar os dragões à conquista de títulos.



"Era um jogador do Porto e agora é o treinador. Está a fazer um bom trabalho com bons resultados e espero que possa ganhar mais títulos no futuro."



Em relação ao falecimento do "bibota de ouro" Fernando Gomes, Madjer ainda está a tentar processar a notícia.

"É muito difícil aceitar isso. Apresento as minhas condolências à família Gomes, a todos os meus colegas do Porto, ao presidente e a todos os adeptos do FC Porto", refere Madjer.