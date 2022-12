FC Porto procura recuperar em Chaves da entrada em falso na Taça da Liga

O FC Porto procura, esta quinta-feira, recuperar da entrada em falso na Taça da Liga de futebol, na visita ao Desportivo de Chaves, em jogo da segunda jornada do Grupo A da prova, que o campeão nacional nunca venceu.

Os azuis e brancos foram surpreendidos na estreia pelo Mafra, que alinha na II Liga e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, antes de o FC Porto minimizar os danos e estabelecer a igualdade 2-2, num grupo em que os três jogos realizados terminaram empatados.

O FC Porto ocupa o quarto e último lugar, com um ponto, em igualdade com o adversário de hoje, ambos com menos um ponto em relação a Mafra e Vizela, que têm mais um encontro disputado, num grupo em que apenas o vencedor se apura para os quartos de final.

Para a partida de hoje, com início às 19h00, em Chaves, o treinador dos ‘dragões’, Sérgio Conceição, não poderá com Diogo Costa, Pepe e Otávio, que estão a representar Portugal no Mundial 2022, enquanto Zaidu, Stephen Eustáquio, Evanilson e Veron estão lesionados.