Veron e Evanilson estão mais perto da recuperação

Os avançados Gabriel Veron e Evanilson, do FC Porto, estão a melhorar e evoluíram para treino integrado condicionado.

Veron tinha realizado treino condicionado esta terça-feira e Evanilson tinha realizado tratamento.

Já Francisco Meixedo, Zaidu e Stephen Eustáquio realizaram apenas tratamento.

O técnico Sérgio Conceição aproveitou para voltar a chamar quatro jogadores da equipa B: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.

Ausentes do Olival continuam os três portugueses que estão no Mundial do Qatar: Diogo Costa, Pepe e Otávio.

O D. Chaves - FC Porto, para a Taça da Liga, joga-se, esta quinta-feira, a partir das 19h00.