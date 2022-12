Eustaquio não defronta o Chaves por lesão. "Será difícil nas próximas semanas"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, confirma a ausência de Stephen Eustaquio por lesão, sofrida com a seleção do Canadá no Campeonato do Mundo.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga, o técnico confirma que Grujic e Taremi, que estiveram também no Mundial, estão disponíveis, mas Eustaquio poderá ficar fora durante algumas semanas.

"Os que regressaram, regressaram bem. Grujic e Taremi estão disponíveis. Eustáquio não estará disponível para o jogo e será difícil nas próximas semanas. É o problema, o clube acaba por pagar. Com essa dificuldade, queremos ganhar a Taça da Liga. Quem está em condições, está bem a todos os níveis. O Grujic está mais fresco. Amanhã será uma solução para jogar", disse.



O médio de 25 anos vivia um enorme momento de forma quando chegou ao Mundial. Leva cinco golos e cinco assistências em 19 jogos pelo FC Porto. Nos últimos cinco jogos antes da paragem, apontou quatro golos e fez duas assistências.

Depois do empate frente ao Mafra na primeira jornada, o FC Porto quer voltar a vencer o Chaves, que já bateu esta época para o campeonato.

"São jogos diferentes. O Chaves estava num bom momento, com resultados interessantes na Liga e na Taça da Liga. Perderam um jogo em casa contra o Vitória. Tem um bom treinador, com jogadores que jogam juntos há algum tempo. Têm bons princípios. Mais um jogo difícil e temos de encarar como uma final", explica.

Depois do empate frente ao Mafra, em que o Porto esteve a perder por 2-0, Conceição garante que o grupo trabalhou nos erros.

"O Mafra empatou com o Vizela e olhamos para um grande equilíbrio, pouca diferença entre equipas da I e da II Liga. Preparámos o jogo, sentimos o grupo motivado e depois no jogo as coisas não saem, por algum demérito nosso também, mas o Mafra fez um grande jogo. Se ganharmos ao Chaves ficamos a depender de nós, temos de estar ao nosso melhor para vencer", diz.

O Chaves-Porto joga-se esta quinta-feira, às 19h00, jogo com informações na Renascença.