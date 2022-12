Taremi e Eustaquio de regresso ao Olival. Médio recupera de lesão

Mehdi Taremi e Stephen Eustaquio já reintegraram os trabalhos do FC Porto, depois de terminadas as campanhas no Mundial ao serviço do Irão e Canadá, respetivamente.

O médio canadiano vai diretamente ao boletim clínico, em tratamento a uma lesão muscular na coxa esquerda. Junta-se a Veron (treino condicionado), Meixedo (tratamento) Zaidu (tratamento) e Evanilson (tratamento).

Mehdi Taremi marcou dois golos e apontou uma assistência no Campeonato do Mundo, enquanto que Eustaquio disputou os dois primeiros jogos pelo Canadá, antes de se lesionar.

Diogo Costa, Pepe, Otávio (Portugal) e Marko Grujic (Sérvia) continuam ausentes em representação das respetivas seleções no Campeonato do Mundo. O sérvio deve apresentar-se já amanhã no Olival.



Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva, da equipa B, mantêm-se às ordens de Sérgio Conceição.

O Porto joga na quinta-feira, às 19h00, em casa do Desportivo de Chaves, para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os dragões regressam ao trabalho nesta terça-feira, às 10h30, novamente no Olival.