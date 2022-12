FC Porto prepara Chaves sem quatro lesionados e com reforços

Quatro jogadores continuam a desfalcar, por lesão, os treinos do FC Porto, que esta quinta-feira teve quatro reforços da equipa B, na preparação para a visita ao Chaves, a contar para o grupo A da Taça da Liga.

Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento), Gabriel Veron (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) são os quatro jogadores que figuram no boletim clínico portista, tal como nos últimos dias.

Sérgio Conceição também não pode contar com Diogo Costa, Pepe, Otávio, Marko Grujic, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi, que se mantêm ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2022, no Qatar.

Por outro lado, o treinador chamou quatro jogadores da equipa B - Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva - à sessão.



O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, no Olival.