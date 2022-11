A academia do FC Porto será construída na Maia, segundo anunciou o administrador da SAD Fernando Gomes, responsável pela pasta das finanças, em assembleia geral, na noite de segunda-feira.

A reunião arrancou um minuto de silêncio em homenagem a Fernando Gomes, antigo avançado e dirigente portista que faleceu no último sabado.

A grande novidade da assembleia foi a revelação do local da academia dos dragões, uma das promessas eleitorais de Pinto da Costa. Segundo Fernando Gomes, o arranque da obra está apenas dependente da conclusão do plano de pormenor. A obra ficará a cargo do arquiteto Manuel Salgado, que já esteve envolvido no Estádio do Dragão e no pavilhão Dragão Arena.

De resto, os sócios aprovaram as contas relativas à temporada 2021/22, em que os dragões apresentaram 20,765 milhões de euros de lucro.