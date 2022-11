Villas-Boas admite retirar o “9” no FC Porto

O treinador e sócio portista André Villas-Boas esteve no velório de Fernando Gomes e sugeriu que o FC Porto retire a camisola 9 ou que a marque com as letras FG para sempre.

“Quando morreu o Maradona lembro-me que tive o atrevimento de achar que o número 10 devia ser retirado. O número 9 do Gomes é especial tem esse impacto, não sei se era justo propor isso por ser número tão emblemático, parece quase surreal, e tão forte para os pontas-de-lança. Mas as iniciais FG em cada número 9 do FC Porto seria uma honra histórica e para a eternidade. Poderíamos todos concordar. Esperemos que algum sócio lance em Assembleia Geral”, disse.

Villas-Boas, técnico campeão pelos dragões, considera que a morte de Fernando Gomes “é uma perda irreparável. Um dos símbolos máximos do clube, pessoa que recordamos com grande paixão e intensidade, não só na beleza do seu jogo, mas também na beleza das celebrações”.

O avançado Fernando Gomes, que morreu este sábado vítima de cancro, marcou “355 golos em 452 jogos oficiais pelo FC Porto. E muitos deles foram decisivos”. Para além do FC Porto, o “9” também representou o Sporting Gijón e o Sporting. Pela seleção de Portugal, participou em 47 jogos, marcou 11 golos e esteve entre os convocados para o Europeu de 1984 e o Mundial de 1986.