Vítor Baia perdeu “um irmão”

O ex-guarda-redes e atual dirigente portista, Vítor Baia, chama “irmão” a Fernando Gomes, falecido este sábado, aos 66 anos.

“Partiu um irmão que o futebol me deu. Um Homem cheio de classe dentro e fora do campo. Um ídolo. O nosso eterno capitão. Uma lenda do futebol. Do nosso Porto”.

Baia acrescenta, em mensagem no Instagram: “Serás eterno meu amigo. Obrigado por tanto!”

Fernando Gomes morreu este sábado, aos 66 anos, vítima de cancro. O funeral realiza-se às 15h00 de domingo, na Igreja das Antas, no Porto.

O avançado marcou “355 golos em 452 jogos oficiais pelo FC Porto. E muitos deles foram decisivos”. Para além do FC Porto, o “9” também representou o Sporting Gijón e o Sporting. Pela seleção de Portugal, participou em 47 jogos, marcou 11 golos e esteve entre os convocados para o Europeu de 1984 e o Mundial de 1986.