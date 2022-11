Sérgio Conceição: "Não podemos dar 45 minutos ao adversário"

Sérgio Conceição critica a atitude do FC Porto no empate (2-2) frente ao Mafra, a contar para a primeira jornada do grupo A da Taça da Liga, mas também se queixa da arbitragem e do antijogo do adversário.

Em declarações à Sport TV, no final da partida desta sexta-feira, o treinador portista aponta as "perdas de tempo constantes, desde o início do jogo", do Mafra e a inércia do árbitro face a essas ocorrências.

"É o futebol português. Sou expulso em Mafra por chutar uma bola para fora. Hoje o treinador adversário não honrou o nome da família. Não honrou o pai e o filho. Deu um encontrão ao Wendell e não se passa nada. Perdas de tempo constantes, desde o início do jogo. Dá amarelo ao guarda-redes só na segunda parte. Prefiro que não dê amarelo. Mas não foi por isso que perdemos. Não podemos oferecer 45 minutos ao adversário. O árbitro tem de dar 12, 14, 16 minutos. Tínhamos condições para dar a volta ao resultado, mas assim não se jogou", atira.

Sérgio Conceição também disse aos jogadores que o FC Porto não pode dar a primeira parte de avanço ao FC Porto. O treinador considera que faltou agressividade nos primeiros 45 minutos, incluindo com bola, e que, quando assim é, sofre-se, mesmo com equipas de escalão inferior.

"Na segunda parte, não sei se o Mafra chega alguma vez à nossa baliza. Fizemos dois golos e podíamos ter feito mais. Na segunda parte fomos a equipa que sempre fomos. A pressionar, a fazer dois golos."

Sérgio leva "algumas situações positivas, outras tantas ou mais negativas" do jogo. Embora admita que se notou a falta de ritmo nalguns jogadores, "isso não é desculpa". E apesar de haver seis jogadores do FC Porto no Mundial, o treinador salienta que "não há razões" para exibições como a desta sexta-feira, independentemente do contexto.

Não obstante o resultado, o FC Porto só depende de si para seguir em frente, dado que o outro jogo do grupo, entre Chaves e Vizela, também terminou com empate. Com as quatro equipas igualadas, todas com um ponto, Sérgio Conceição destaca: "Temos dois jogos para corrigir."