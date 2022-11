Morreu Fernando Gomes, bibota de ouro

Morreu o antigo avançado Fernando Gomes, bibota de ouro pelo FC Porto. Faleceu este sábado aos 66 anos vítima de doença prolongada. O maior goleador da história do FC Porto foi Bota de Ouro europeu em 1983 e 1985, e o melhor marcador do campeonato português em seis ocasiões. Maior goleador da história do FC Porto com 352 golos, Fernando Gomes começou e terminou a carreira profissional de futebolista a marcar. Na estreia, com 17 anos, no dia 8 de setembro de 1974, no estádio das Antas, foi decisivo, ao apontar os dois golos do triunfo do FC Porto sobre a CUF por 2-1. Quase 17 anos depois, a 26 de maio de 1991, no último jogo da sua carreira, marcou pelo Sporting, em Alvalade, ao Gil Vicente, num triunfo por 2-0.

Ao todo na carreira profissional, Fernando Gomes marcou 420 golos em 610 jogos, com quatro camisolas: FC Porto, Gijon, Sporting e seleção nacional. Esteve no Euro/84 e no Mundial/86. Foi bota de ouro europeu em 1983 e 1985. O “bibota” conquistou 14 títulos, todos pelo FC Porto. Fernando Gomes, nascido na cidade invicta a 22 de novembro de 1956, ganhou pelos dragões cinco Campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças, uma Supertaça Europeia, uma Taça Intercontiental e uma Taça dos Campeões Europeus. Nessa campanha europeia em 86/87 marcou o primeiro e último golo até Viena. Abriu o ativo no jogo da 1ª eliminatória frente Rabaj Ajax e fechou a contagem no triunfo em Kiev, frente ao Dínamo na meia-final. Partiu a perna antes da final de Viena, não participando no jogo decisivo, mas recuperou a tempo de jogar e marcar na final da Taça Intercontinental em Tóquio frente ao Peñarol.