Taça da Liga. FC Porto salva um ponto frente ao Mafra

O FC Porto cedeu um empate na receção ao Mafra, na primeira jornada do grupo A da Taça da Liga, esta sexta-feira.

Frente a um onze portista com muitas alterações, fruto dos seis jogadores que estão no Mundial, o Mafra inaugurou o marcador aos 16 minutos. Lucas Silva ganhou a corrida a toda a gente na direita e cruzou rasteiro para o segundo poste, onde apareceu Ença Fati, isolado, a encostar para a baliza deserta. Seis minutos depois, foi anulado um golo a Wendell, por fora de jogo. Teria sido o empate.

Aos 41 minutos, o videoárbitro descortinou uma grande penalidade, por mão na bola de Bruno Costa. Na cobrança, Guilherme Ferreira enganou Cláudio Ramos e fez o 2-0.

Recuperação na segunda parte

Sérgio Conceição fez duas alterações ao intervalo - entraram João Mário e Danny Namaso por Rodrigo Conceição e Bruno Costa - e ganhou a cartada. Ao minuto 48, Namaso combinou com Uribe e entrou na área do Mafra, mas caiu. Pepê apanhou a bola perdida e atirou para o fundo da baliza.

Ao minuto 70, em insistência após um canto, André Franco ganhou de cabeça à entrada da área e adiantou para Toni Martínez, que se libertou da marcação e rematou forte para o golo do empate.

O FC Porto tentou a reviravolta até ao fim e, ao minuto 89, ganhou esperança, face à expulsão de Mattheus Oliveira. O antigo jogador do Sporting viu o segundo amarelo por falta sobre Galeno. No entanto, o resultado não voltou a alterar-se.

Com este resultado, as quatro equipas do grupo A da Taça da Liga estão empatadas, todas com um ponto. Isto porque Desportivo de Chaves e Vizela também empataram por 2-2, na terça-feira.