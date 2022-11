Manuel Serrão: "Sérgio tem ordens para conquistar a Taça da Liga"

Desta vez é que é. Manuel Serrão está convicto de que Pinto da Costa deu ordens a Sérgio Conceição para a conquista inédita da Taça da Liga. O objetivo terá especial significado, uma vez que o FC Porto, ao invés das restantes competições nacionais, tem colecionado insucessos na única prova oficial que ainda não conquistou em Portugal. O facto de o campeonato não estar a correr de feição, também contribuirá para que Sérgio Conceição esteja obrigado a apostar forte na prova em que se estreia no Dragão, esta sexta-feira, frente ao Mafra.

“Como se pode ver pelo campeonato, estou convencido que este ano as ordens foram de concentração total na única taça que falta no nosso museu” declara, a Bola Branca, o adepto portista.

No lançamento do jogo da 1.ª jornada da Taça da Liga, com o Mafra, Sérgio Conceição felicitou, com ironia, a Liga Portugal, por ter encaixado a prova na pausa para o Mundial, com todas as atenções focadas no Qatar. Manuel Serrão não vê aí qualquer ponta de desculpa antecipada, caso o Porto some mais um insucesso na competição.

“Aquilo que tenho visto no Sérgio Conceição é o contrário, que mesmo não tendo os jogadores todos – e as outras equipas também não têm - isso não é desculpa nenhuma; pelo contrário, há foco total na Taça da Liga e não vai poder facilitar. O jogo com o Mafra é para ganhar e por muitos” insiste.

Que o Benfica perca em Braga no regresso ao campeonato

A Taça da Liga é um dos objetivos da época, mas o principal todos os portistas sabem qual é: a revalidação do título de campeão nacional. Com o Porto a 8 pontos de distância do 1º lugar, Manuel Serrão formula um desejo para o regresso do campeonato, quando daqui a quatro semanas estiver concluído o campeonato do mundo no Qatar.

“Gostaria muito que o campeonato voltasse com o Benfica enfraquecido, a perder em Braga, e com o Porto a jogar como estava a jogar quando acabou” declara, olhando para aquilo que foi a 1ª Liga até à 13ª jornada, antes da pausa para a fase final do Mundial. O empresário e adepto do FC Porto reconhece que “o campeonato está difícil, mas enquanto matematicamente for possível toda a gente está proibida de achar o contrário”, sublinha.

Um ou dois reforços “a sério” e a dúvida David Carmo

O mercado de janeiro aproxima-se e, nestas declarações à Renascença, Manuel Serrão considera inevitável que a SAD liderada por Pinto da Costa reforce o plantel às ordens de Sérgio Conceição.

“Não sou eu que tenho o dinheiro para pagar, mas não só acho possível, como obrigatório. Começámos a época com alguma deficiência e agora continuamos; ainda por cima temos um central que ainda mão mostrou o porquê dos 20 milhões que custou” destaca, numa referência a David Carmo, contratado ao Braga no último verão. Manuel Serrão faz notar que “o próprio Sérgio Conceição já disse que precisa de reforçar tanto na zona central como na lateral; espero que haja dinheiro para isso e também espero que não saia ninguém” acentua, antes de concluir com a expetativa de que “possam entrar um ou dois reforços a sério”.

O FC Porto estreia-se esta noite na fase de grupos da Taça da Liga, frente ao Mafra. Jogo marcado para as 20h45, com informações na Renascença.