Taça da Liga ao mesmo tempo do Mundial. "É preciso coragem", diz Sérgio Conceição

Foi preciso "coragem" para calendarizar a fase de grupos da Taça da Liga em simultâneo com o Mundial 2022, ironiza Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de antevisão à receção ao Mafra, a contar para a primeira jornada do grupo A, o treinador do FC Porto dá os parabéns à Liga Portugal pelo agendamento.

"Já falei diversas vezes sobre o planeamento das competições. Quero dar os parabéns à Liga, já que consegue meter a disputa de um troféu neste período. É preciso coragem, porque toda a gente está a olhar para as seleções [que estão no Mundial do Qatar]", assinala o técnico portista.

O FC Porto volta a cruzar-se com o Mafra, 12.º classificado da II Liga, que já derrotou (3-0) na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição diz que o treinador do Mafra, Ricardo Sousa, foi "inteligente" ao avisar que este jogo será diferente, "de forma que os jogadores possam acreditar que é possível fazer um bom jogo e ganhar".



"As mudanças não foram muitas desde então. À partida, a maneira como encara o jogo não será muito diferente. Não posso adivinhar a estratégia do adversário, mas posso controlar o comportamento da minha equipa . Não há facilitismos para ninguém e espero que os atletas entendam e interiorizem isso", sublinha o treinador dos azuis e brancos.

Começar bem para ser mais feliz

Sérgio Conceição admite que "é importante iniciar bem" e espera que os dragões consigam chegar à final e, desta vez, ser "um bocadinho mais felizes" na Taça da Liga, prova que nunca venceram em 15 edições.

Francisco Meixedo, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson continuam lesionados. Diogo Costa, Pepe, Otávio, Marko Grujic, Stephen Eustáquio e Mehdi Taremi estão a representar as suas seleções no Mundial 2022.



"Para o segundo jogo posso já ter aqui alguns jogadores [risos]. A fase de grupos acaba a 2 de dezembro. Acho que não fiz nada de diferente na preparação a todos os níveis. Independentemente de estar a treinar com 10 ausentes, tenho alguns atletas oriundos da equipa B e eles sabem a exigência e aquilo que queremos", conclui Sérgio Conceição.

O FC Porto recebe o Mafra na sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão.