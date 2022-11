Sérgio Conceição deseja sorte a Portugal e aos treinadores portugueses no Mundial

Sérgio Conceição deseja felicidades à seleção nacional e aos treinadores portugueses que estão no Mundial 2022.

Além de Fernando Santos, ao comando de Portugal, estão no Qatar Paulo Bento, com a Coreia do Sul, e Carlos Queiroz, com o Irão. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto lembra-se deles.

"Desejo boa sorte à nossa seleção e boa sorte a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial, porque não é só um. Mesmo que isso implique dois portugueses defrontarem-se no mesmo grupo, embora prefira claramente que Portugal saia por cima. Boa sorte também a todos os jogadores que estão no Mundial e que estão no campeonato, principalmente aos jogadores do FC Porto, como é óbvio", diz.

Estão no Mundial seis jogadores do FC Porto: Mehdi Taremi (Irão), que bisou na primeira jornada, à Inglaterra, Stephen Eustáquio (Canadá), Marko Grujic (Sérvia) e Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal).

Os portugueses entram em campo esta quinta-feira, frente ao Gana, a partir das 16h00, no Estádio 974, em Doha. Acompanhe ao minuto a estreia da seleção nacional no Mundial do Qatar, aqui.

Sérgio Conceição fazia a antevisão da receção do FC Porto ao Mafra, a contar para a primeira jornada do grupo A da Taça da Liga.