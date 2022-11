FC Porto volta aos treinos com 11 ausências e três reforços da equipa B

Depois de uma semana de folga, o plantel do FC Porto arrancou a preparação para a Taça da Liga com 11 ausências.

Sérgio Conceição não conta com seis jogadores que estão no Campeonato do Mundo - Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão) -, para além de João Mário, que está com a seleção sub-21.

Para além dos sete internacionais, lesionados continuam Evanilson (tratamento), Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento) e Veron (treino condicionado).

Para compor o grupo de trabalho, Conceição chamou três jogadores da equipa B: Roko Runje, Abraham Marcus e Wendel Silva.

O Porto prepara o jogo frente ao Mafra para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 20h45