Galeno “jogaria por Portugal com o maior orgulho”

O extremo Wanderson Galeno, do FC Porto, pisca o olho à Seleção portuguesa.

O jogador dos dragões foi entrevistado pelo jornal “O Globo” e não deixou dúvidas:

“Todos os jogadores sonham em jogar na seleção. Hoje tenho cidadania portuguesa e jogaria por Portugal com o maior orgulho”, referiu.

“Se tivesse essa hipótese, daria o meu melhor para representar bem toda a nação de Portugal. A minha carreira como atleta profissional está sendo vista através dos clubes daqui. No meu caso específico, orgulho-me muito e sinto grande vontade de fazer sucesso por aqui. Se for pela seleção de Portugal, ficarei muito feliz”, acrescentou.

Apesar disso, Galeno reconhece que “a seleção é o sonho de qualquer atleta brasileiro, mas estou focado nas competições do FC Porto. Fazer parte da equipa brasileira, ou mesmo da portuguesa, será consequência do meu trabalho”.

A notícia da naturalização de Wanderson Galeno foi avançada pela Renascença.

O avançado deixou também elogios ao FC Porto: “Abriu-me as portas na Europa e o maior sentimento que tenho é de gratidão. Sou muito grato por isso. Vou dar meu melhor sempre por eles com o objetivo de fazer história no clube”.

Galeno, de 25 anos, está em Portugal desde 2016/17. Já jogou em FC Porto, Portimonense, Rio Ave e Sp. Braga.