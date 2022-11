Arouca vai ao Dragão “com vontade de fazer o melhor possível”

Carlos Pinho, presidente do Arouca, garante equipa “com vontade de fazer o melhor possível” no encontro com o FC Porto nos oitavos definal da Taça de Portugal, mas não esconde que partiu para o sorteio com uma expectativa diferente.

“Era natural que eu pensasse que podia calhar uma equipa diferente, mas calhou o FC Porto e vamos ao Dragão fazer o nosso melhor”, diz, em Bola Branca.

O Arouca é oitavo classificado da primeira Liga e Carlos Pinho sublinha que a equipa “está bem” e a fazer um “bom” campeonato, a que pretende dar continuidade.

“O nosso objetivo é o campeonato, mas é claro que queremos sempre mais. Para mim, o que interessa neste momento é o campeonato. Claro que a Taça era um objetivo, mas ainda não perdemos. Vamos jogar ao Dragão e depois logo se vê”, afirma, em entrevista à Renascença.

O Arouca afastou o Fontinhas e o Gil Vicente, nas eliminatórias anteriores. O Porto afastou Anadia e Mafra. Os jogos dos oitavos de final estão previstos para 10, 11 e 12 de janeiro.