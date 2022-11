Taremi nos convocados do Irão para o Mundial

Mehdi Taremi, do FC Porto, está entre os convocados de Carlos Queiroz para a seleção do Irão no Mundial do Qatar.

A convocatória estaria atrasada e, segundo a imprensa local, o treinador português estaria a ser pressionado a prescindir de alguns jogadores devido aos seus posicionamentos políticos. Sardar Azmoun seria um dos jogadores que Queiroz teria de deixar fora, no entanto, o jogador está na lista final.

O avançado dos dragões, em grande forma esta época, está também na lista, apesar de também se ter pronunciado contra a repressão policial durante as manifestações de mulheres no país.

Queiroz leva apenas 25 jogadores e quatro guarda-redes. O Irão, de Queiroz, está no mesmo grupo de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.