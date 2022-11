Sérgio Conceição dá uma semana de folga ao plantel antes da Taça da Liga

O plantel do FC Porto vai gozar de uma semana de folga no início da pausa do campeonato para o Mundial do Qatar.

Os dragões disputam a fase de grupos da Taça da Liga durante esta pausa, mas arrancam apenas no dia 25 de novembro. Sendo assim, Sérgio Conceição concedeu uma semana de folga aos jogadores que vão ficar no Olival.

Diogo Costa, Pepe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Otávio e Mehdi Taremi são os jogadores do FC Porto que vão disputar o Campeonato do Mundo. João Mário vai também juntar-se à seleção sub-21 e será baixa.

O plantel do FC Porto arranca os trabalhos no dia 21 de novembro, no Olival. O primeiro jogo da Taça da Liga disputa-se a 25 de novembro, no Dragão, frente ao Mafra. No dia 8 de dezembro, o Porto visita o terreno do Desportivo de Chaves e no dia 16 recebe o Vizela na última jornada.