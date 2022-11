O autocarro do FC Porto foi apedrejado, após o dérbi com o Boavista. O ataque aconteceu ainda nas imediações do estádio do Bessa, segundo "Record" e "O Jogo".

Um vidro do autocarro ficou partido e há marcas na carroçaria do autocarro dos dragões, acrescentam as mesmas fontes.

Não há, até agora, notícia de ferimentos entre a comitiva azul e branca que seguia no autocarro do clube.

O FC Porto venceu o Boavista, por 4-1, em partida da jornada 13 do campeonato.