Sérgio Conceição suspenso por um jogo e falha dérbi com Boavista

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi suspenso por um jogo e não estará no banco este sábado, no jogo frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

Em causa está a expulsão do técnico frente ao Mafra, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Conceição pontapeou uma bola que cruzou a linha lateral em frustração por uma falta não assinalada e foi expulso pelo árbitro Hélder Malheiro.

Em conferência de imprensa esta manhã, Conceição garante que "não vai mudar, mas pode corrigir excessos".

Sérgio Conceição diz que há "excelentes árbitros em Portugal, mas já muito a melhorar". Não só por parte da arbitragem, ressalva, mas também no comportamento das equipas técnicas, em que se inclui. Ainda assim, salienta que não deixará de ser uma pessoa "instintiva".

"Eu não vou mudar, vou continuar efusivo. Eu não preciso do futebol. Pelo menos, não a nível financeiro. Eu preciso do futebol porque é a minha paixão. Eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros e para as equipas adversárias, e sei que não era um jogador fácil para os treinadores. As pessoas não mudam, mas podem corrigir. Aí, obviamente que posso corrigir alguns excessos", reconhece o treinador.

Para além do jogo de suspensão, o treinador do Porto terá ainda de pagar uma multa de 4.080 euros.

Segundo o relatório do árbitro, Sérgio Conceição recusou abandonar a área técnica depois da expulsão: "Após a conclusão da assistência médica ao jogador, apercebi-me que o treinador ainda estava no banco de suplentes alegando que não iria abandonar o banco".

[Atualizado às 20h15]