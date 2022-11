Sérgio Conceição: "Arbitragem é protegida e quando assim é tende-se a não melhorar"

Sérgio Conceição deixa críticas à arbitragem, depois da expulsão em Mafra. O treinador do FC Porto considera que a arbitragem é demasiado protegida e que, quando assim é, há tendência a estagnar.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição salienta que "há muita qualidade" em todas as vertentes do futebol português, dos jogadores aos treinadores e incluindo na arbitragem.

"A questão é que quando se é protegido tende-se a não melhorar. A arbitragem é protegida, porque não temos acesso ao áudio entre o VAR e o árbitro, mas se eu digo alguma coisa ao árbitro, aquilo é escrito de certa forma que me castiga e não posso dizer o contrário", sustenta.

Sérgio também considera que os árbitros não estão tão expostos às consequências de um mau trabalho como os treinadores.

"Eu, como treinador, e os dirigentes somos analisados pelos resultados que temos. Ao fim de dois ou três resultados negativos ou de um campeonato perdido, por más decisões de um árbitro e incompetência de um árbitro, eu sou metido de fora. O árbitro fica, se calhar, uma semana de fora, mas depois volta ao normal e continua protegido", critica.

"Não vou mudar, mas posso corrigir excessos"

Sérgio Conceição diz que há "excelentes árbitros em Portugal, mas já muito a melhorar". Não só por parte da arbitragem, ressalva, mas também no comportamento das equipas técnicas, em que se inclui. Ainda assim, salienta que não deixará de ser uma pessoa "instintiva".

"Eu não vou mudar, vou continuar efusivo. Eu não preciso do futebol. Pelo menos, não a nível financeiro. Eu preciso do futebol porque é a minha paixão. Eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros e para as equipas adversárias, e sei que não era um jogador fácil para os treinadores. As pessoas não mudam, mas podem corrigir. Aí, obviamente que posso corrigir alguns excessos", reconhece o treinador.

Quanto ao castigo pela expulsão em Mafra, que ainda está por sair, Sérgio Conceição garante não estar ansioso: "A minha ansiedade tem a ver com outros problemas da vida. O que tiver de vir da decisão vai chegar."

Sérgio Conceição fazia a antevisão da visita do FC Porto ao Boavista, a contar para a jornada 13 do campeonato. Encontro marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, e que contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.