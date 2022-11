Pepe está "pronto para começar a dar o seu contributo à equipa"

Sérgio Conceição confirma que Pepe está na fase final da recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde o início outubro.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto não dá, no entanto, certezas sobre a possível utilização do central frente ao Boavista, no Bessa, a contar para a 13.ª jornada do campeonato.

"O Pepe está a treinar já [normalmente]. Está fora há algum tempo, é verdade. Está nesta fase final [da recuperação], pronto para começar a dar o seu contributo à equipa", esclarece o técnico portista.

Pepe integra o lote de 26 convocados de Portugal para o Mundial 2022. O capitão do FC Porto tenta estar a 100% para a estreia da seleção nacional no Qatar, frente ao Gana, no dia 24 de novembro, às 16h00.

