Objetivo: Qatar. Pepe já dá toques na bola e remata ao alvo do Mundial

"Quando temos 90% das decisões tomadas, o caso de Pepe influencia, porque tem grande importância na seleção nacional. Temos um diálogo constante com o departamento médico do Porto, porque são eles que estão a acompanhar o caso no dia a dia", disse o selecionador.

Pepe, de 39 anos, é um dos 55 pré-convocados da seleção nacional para o Mundial. Fernando Santos monitoriza a evolução do capitão do FC Porto "ao minuto" , conforme revelou numa entrevista à Sport TV.

Pepe regressou ao contacto com a bola, na terça-feira, depois do Mafra-FC Porto, da Taça de Portugal, e ainda sonha com um lugar entre os eleitos de Fernando Santos para o Mundial 2022, no Qatar.

Na véspera do jogo com o Mafra, Sérgio Conceição adiantou que Pepe estava muito próximo do regresso à competição, embora duvidasse que estivesse pronto para terça-feira. De facto, o defesa fez treino integrado condicionado na segunda-feira e, no dia seguinte, não jogou.

Mantêm-se, portanto, as dúvidas em torno de Pepe, a 15 dias da estreia de Portugal no Mundial, frente ao Gana, a 24 de novembro. Fernando Santos divulga a lista de 26 convocados na quinta-feira, a partir das 17h30.

A seleção nacional está inserida no grupo H do Campeonato do Mundo, juntamente com os ganeses (24 de novembro, às 16h00), o Uruguai (28 de novembro, às 19h00) e a Coreia do Sul (2 de dezembro, às 15h00).