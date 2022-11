“Árbitros dão razão aos que dizem que Sérgio Conceição é perseguido”

José Fernando Rio, antigo candidato à presidência do FC Porto, defende que a expulsão de Sérgio Conceição no encontro com Mafra, na Taça de Portugal, dá razão “aos que acham que é perseguido”, e revela que os árbitros têm “pouco bom-senso” e são “pouco razoáveis”.

O treinador do FC Porto foi expulso pelo árbitro Hélder Malheiro, em Mafra, depois de ter pontapeado a bola junto ao banco dos campeões nacionais. Algo “criticável”, ainda que “natural durante um jogo”.

“É uma expulsão sem qualquer cabimento e acho que o FC Porto deve recorrer rapidamente desta decisão, para o que o Sérgio Conceição não seja punido”, diz José Fernando Rio, em entrevista a Bola Branca.

Esta foi a 21.ª expulsão de Sérgio Conceição na carreira de treinador. Fernando Rio não esconde que gostava que o técnico fosse menos vezes expulso. Contudo, diz que são comportamentos que, muitas vezes, “traduzem o sentimento dos portistas” face a “situações de injustiça”.

“Tem responsabilidades especiais, é o melhor treinador português, é um exemplo para os mais novos, por isso tem de ter mais calma. Mas a verdade é que a arbitragem portuguesa até a nós nos tira do sério, quanto mais a quem está dentro do campo”, aponta o antigo candidato.

Dérbi do Bessa é uma final para o Porto

Esta expulsão deve afastar Sérgio Conceição do dérbi com o Boavista, no próximo sábado, a contar para a 13.ª jornada da Liga. É o último jogo dos campeões nacionais antes da paragem para o Campeonato do Mundo.

José Fernando Rio espera “um jogo difícil” e que “é uma autêntica final” para o FC Porto, que não perder mais pontos, com o objetivo de chegar à paragem “com a esperança de ainda poder chegar ao bicampeonato”.

O Benfica lidera com oito pontos de vantagem para o FC Porto, segundo classificado. Em terceiro surge o Sporting de Braga no meio, a um ponto dos dragões. Rio admite que “é difícil recuperar, mas é possível”.

“Ainda há muito campeonato pela frente. Claro que o Benfica tem uma grande vantagem, mas acho que FC Porto tem jogadores, categoria, ambição e capacidade de luta para ir atrás e esperar que escorreguem”, conclui José Fernando Rio, nesta entrevista à Renascença.

O Boavista-FC Porto, da jornada 13 do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.