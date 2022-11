FC Porto tenta evitar que "aconteça Taça" em Mafra

O FC Porto visita o Mafra, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, esta terça-feira, na tentativa de defender o título conquistado na última época e, nas palavras de Sérgio Conceição, evitar que "aconteça Taça".

Os dragões iniciaram a prestação na prova "rainha" na ronda anterior, com uma goleada em Anadia, da Liga 3, por 6-0. O Mafra, semifinalista da edição anterior, ocupa, atualmente, o 11.º lugar da II Liga.

A equipa do segundo escalão ultrapassou na segunda eliminatória o União de Santarém, do Campeonato de Portugal, e na terceira o Marítimo, da I Liga, no desempate por grandes penalidades.