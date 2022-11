Sérgio Conceição quer jogo de Taça em Mafra, mas "que não aconteça Taça"

Sérgio Conceição espera que o espetáculo da Taça de Portugal seja a qualidade do jogo entre FC Porto e Mafra e não a eliminação dos campeões nacionais aos pés de uma equipa da II Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da quarta ronda, esta segunda-feira, o treinador portista salienta que quer "ir a Mafra e passar a eliminatória".

"Espero um jogo de Taça, mas espero que não aconteça Taça. Na eliminatória anterior, houve oito equipas da I Liga que caíram. A Taça de Portugal é o segundo título mais importante para nós. Temos de estar no nosso melhor", sublinha.

Sérgio avisa que o Mafra é uma equipa competente, com um treinador que tem feito um trabalho "interessante". Ricardo Sousa, que também já elogiou Conceição, foi formado, enquanto jogador, no FC Porto.

"Gosto muito dos elogios [de Ricardo Sousa], especialmente alguém formado na escola do FC Porto, que é das melhores. Também por aí sei que amanhã [terça-feira] vai ser um grande desafio", enaltece Sérgio Conceição.

No fio da navalha

No jogo com o Mafra, o FC Porto vai entrar em campo com os jogadores que estiverem em melhor forma - a nível emocional, físico e estratégico.

Sérgio Conceição adianta, desde logo, que Cláudio Ramos vai substituir Diogo Costa na baliza. Por outro lado, risca desde já Zaidu e Gabriel Veron, além de Pepe, que está próximo de regressar à competição mas o treinador duvida que esteja pronto já para o jogo com o Mafra.

O FC Porto goleou o Anadia na eliminatória anterior. Agora, tem o desafio de manter o nível, numa época de altos e baixos, em que Sérgio Conceição já admitiu algumas dificuldades em manter os jogadores tão motivados nas competições internas como na Liga dos Campeões.

"Quero que estejam no fio da navalha em todos os jogos. É sinónimo de estar alerta, com foco e concentração. Não devia preciso bater no fundo, que foi o jogo com o santa clara. essa é a minha luta. Gostaria de encontrar uma forma de os meter no fio da navalha em todos os dias e todos os jogos", reconhece.

O FC Porto defronta o Mafra na terça-feira, no Estádio Municipal de Mafra, a partir das 20h45. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.