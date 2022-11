Sérgio Conceição espera receber prendas de "um velhinho de barbas com um saco" em janeiro

Sérgio Conceição não acredita no Pai Natal (mas diz que sim, para o bem do filho), no entanto, admite que tem esperança de encontrar prendas no sapatinho quando o mercado de transferências de janeiro.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador foi questionado sobre o mercado de transferências - se, tendo ajudado o FC Porto a ganhar dinheiro na Liga dos Campeões, espera receber prendas em forma de contratações.

Sérgio tentou evitar a questão, "com vontade de dizer que não [acredita] no Pai Natal", algo que não podia fazer, por causa do filho José: "O meu filho Zezinho está a ver e se eu disser que não acredito ele fica chateado."

No entanto, entre sorrisos, acabou por admitir que tem esperança de receber uma prendinha em janeiro.

"Como o mercado está sempre ali à porta, eu tenho esperança de encontrar sempre um velhinho de barbas com um saco ali à porta", confessou.

Logo depois, Sérgio Conceição disse que não responderia à questão, apesar de já ter revelado a carta.

O treinador do FC Porto fazia a antevisão da visita dos dragões ao Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Jogo marcado para terça-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Mafra, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.