Criatividade de Pepê não é "castrada" por jogar a lateral-direito

Sérgio Conceição discorda que a utilização de Pepê a lateral-direito o "castre" ofensivamente.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do FC Porto lembra que Pepê inicia várias jogadas de ataque quando joga atrás, "com a capacidade que tem de chegar de trás para a frente". No entanto, salienta, também, que o posicionamento do brasileiro adapta-se àquilo de que a equipa precisa em cada jogo.

"É entre meter o Pepê na frente e tirar uns homens da frente, que estão muito bem, e o que ganhamos com o Pepê atrás. O Pepê já jogou a médio ofensivo, à esquerda, à direita, na frente, como segundo avançado. Tem muita qualidade e é um jogador extremamente inteligente", explica Sérgio Conceição.

O técnico admite que ficou surpreendido com a inteligência futebolística de Pepê. Sendo um jogador originário do campeonato brasileiro, que não é considerado tão rigoroso taticamente, "não seria de esperar que desse a resposta que Pepê dá em todas as posições, que as faz muito bem".

De qualquer forma, Sérgio Conceição insiste que Pepê mantém a capacidade de improviso no último terço, mesmo partindo de trás. Também porque, na maior parte dos jogos do campeonato, um lateral do FC Porto é "praticamente um ala", pelo tempo todo que passa no ataque.

"Não penso nada que estejamos a castrar a sua criatividade e capacidade com bola com ele a jogar a lateral, antes pelo contrário", conclui.

O treinador do FC Porto fazia a antevisão da visita dos dragões ao Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Jogo marcado para terça-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Mafra, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.