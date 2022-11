Sérgio Conceição: "Há coisas a melhorar, a equipa está em evolução"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assume que a equipa entrou forte no jogo, mas voltou a "permitir que o adversário chegasse à baliza".

Em declarações à Sport TV, o técnico revela que, em certos momentos, a equipa "não esteve tão bem" na primeira parte, apesar de levar um resultado de 3-0 para o intervalo.

"Entrada no jogo importa que seja forte. Na semana passada também foi. Tivemos momentos depois do golo que permitimos o adversário chegar à baliza e temos de estar atentos a isso. Era preciso mobilidade e depois não estivemos tão bem na primeira parte. Somos sempre uma equipa fortíssima, fizemos golos com a qualidade que temos e a seriedade que temos", disse.

Conceição conclui que "há coisas a melhorar, a equipa sempre em evolução, individualmente e coletivamente".

Questionado sobre a opção de deixar David Carmo no banco, Sérgio justificou com o mérito: "Por justiça, nunca penso nada que não no dia a dia. Seria justo que hoje o Marcano e o Fábio Cardoso jogassem".