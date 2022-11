Zaidu, Pepe e Veron indisponíveis no FC Porto

Zaidu, Pepe e Veron são os jogadores que constam do boletim clínico publicado pelo FC Porto, esta sexta-feira, depois de a equipa ter realizado o último treino antes do jogo com o Paços de Ferreira.

Sérgio Conceição já tinha confirmado, em conferência de imprensa, a ausência de Zaidu, que se lesionou no jogo com o Atlético, e, nesse sentido, a obrigatoriedade de voltar a mexer no 11 inicial.

Wendell deverá ocupar o lugar do nigeriano, que esta sexta-feira fez tratamento ao adutor da coxa esquerda. Pepe e Veron continuam a realizar treino condicionado.