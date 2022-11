Poupar David Carmo? "Também teria de meter folga de vez em quando"

Sérgio Conceição não vê qualquer necessidade de poupar David Carmo, na sequência de algumas críticas que o jovem central tem recebido por algumas prestações no FC Porto. Carmo está em condições e, se o treinador entender, vai jogar.

"Também teria de meter folga de vez em quando, porque também sou criticado. Os jogadores têm de estar prontos. Mudanças haverá com certeza, porque o Zaidu está lesionado. Os jogadores estão todos bem, do ponto de vista emocional. O grupo sabe que temos de dar outra resposta, que não demos no último jogo do campeonato", diz Sérgio Conceição, focando objetivo no encontro com o Paços de Ferreira, tendo o empate com o Santa Clara como comparativo.



Carmo foi criticado publicamente por Sérgio Conceição, após o jogo com o Club Brugge. O central cometeu o penálti que foi defendido por Diogo Costa e que poderia resultar no empate dos belgas.

"O momento chave poderia ter sido o David Carmo. Sinceramente, para mim não é normal a este nível, no campeonato, ou nas provas internas, um jogador cometer um erro deste género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, situações em que os jogadores querem dar o melhor e levam um vermelho a travar alguém a ir para a baliza. Mas desta forma, aceito com mais dificuldade", disse ao Porto Canal.