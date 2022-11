"Oito pontos não é pouco. Temos de arrepiar caminho"

Sérgio Conceição admite que a diferença para o Benfica, líder do campeonato, é substancial. "Não é pouco, são oito pontos", assume o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, acrescentando, no entanto, que "o campeonato é longo".

Convicto de que os campeões nacionais terão capacidade para recuperar a desvantagem, Sérgio sublinha que a equipa está obrigada a não repetir a exibição que teve com o Santa Clara, último jogo realizado no campeonato, que terminou com empate a uma bola.

"Temos de dar uma resposta, porque nos últimos dois jogos só conquistámos um ponto. Temos de arrepiar caminho", afirma.



O primeiro teste, após o triunfo europeu frente ao Atlético de Madrid, é com o Paços de Ferreira, uma equipa que ainda não conquistou qualquer vitória, em 11 jornadas. Esse dado, no entanto, é desvalorizado, pelo treinador do FC Porto, que espera um desafio difícil, diante de um adversário motivado por defrontar os campeões nacionais.

"A classificação não nos diz muito. É um jogo com um clube que tem feito épocas atrás de épocas na primeira divisão. É uma equipa de qualidade. Não atravessa um bom momento, daí ter trocado da equipa técnica. Aí começam as dificuldades do nosso jogo. Olhámos para o que fez a equipa, que comportamento teve nos dois jogos com o José Mota. Mas não sabemos se aqui no Dragão terão os mesmos comportamentos. Jogar contra o campeão nacional é sempre motivador. Ter um treinador como o José Mota fará com que entrem no máximo, porque nós é que temos a responsabilidade de ganhar o jogo", diz Sérgio Conceição.

O treinador portista destaca, ainda, que a experiência de Mota também será um fator a ter em conta: "O José Mota anda há muitos anos nisto, tem muita experiência e no mínimo quer o máximo dos jogadores. Ele quer foco, agressividade no jogo, num estado de espírito que caracterizava o José Mota como jogador".

Zaidu e Pepe estão fora da partida com o Paços, devido a problemas físicos. Veron está em dúvida. Carmo e Uribe voltam às opções, depois de terem falhado o jogo com o Atlético, por castigo. O FC Porto-Paços de Ferreira, a contar para a jornada 12 do campeonato, é este sábado, às 18h00.

