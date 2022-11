Zaidu falha regresso do Porto aos treinos devido a rotura muscular

O FC Porto esclarece, esta quinta-feira, a lesão sofrida por Zaidu na vitória (2-1) sobre o Atlético de Madrid, em jogo da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo nigeriano sofreu uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda. Foi já no início da segunda parte do jogo com os espanhóis, tendo sido substituído por Wendell aos 52 minutos.

Zaidu falhou, assim, o regresso da equipa portista aos treinos, esta quinta-feira, para preparar a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 12.ª jornada do campeonato. Limitou-se a fazer tratamento.

Quem também consta no boletim clínico do FC Porto são Pepe e Gabriel Veron, que fizeram treino condicionado. No caso do avançado brasileiro, é uma evolução face à véspera do jogo com o Atlético.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h30, no Olival. Duas horas depois, Sérgio Conceição faz a antevisão da receção ao Paços.

O FC Porto-Paços de Ferreira está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.