Diogo Costa. “É uma honra enorme renovar com o clube do coração"

O guarda-redes Diogo Costa considera que “é uma honra enorme renovar com o clube do coração”.

Em declarações, após a renovação pelos dragões, Diogo Costa lembra que o FC Porto é a sua “casa”. “Estou aqui para ser mais um, para ajudar que o FC Porto tenha os mais títulos possível”.

O internacional luso, de 23 anos, reafirma que continua “à procura de objetivos, é para isso que trabalho individual e coletivamente”.

O guarda-redes Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto até 2027, prolongando o vínculo por mais uma temporada.

Ao lado do guarda-redes, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deixa mensagem interna, ao mesmo tempo que diz não estar preocupado com a eventual cobiça de "tubarões" europeus, em vésperas da montra do Mundial.

"Tubarões? Não me preocupam. Quando tenho jogadores como o Diogo, quero é que os tubarões estejam em alto mar. Que continue a ser um ídolo no FC Porto e que esta simbiose com os adeptos se mantenha. Isto mostra também aos sócios do FC Porto que estamos preocupados com o futuro, procurando garantir a continuidade dos grandes jogadores. Isto só é possível com a coesão da administração do FC Porto. É uma demonstração de que estamos preocupados com o clube, preocupados em segurar os melhores atletas. As renovações vão continuar com todos aqueles que estejam realmente interessados em continuar no FC Porto", referiu.