Villas-Boas: "Sérgio Conceição quis exprimir grito de revolta"

Para Villas-Boas, esta recuperação do FC Porto, que estará no sorteio dos oitavos de final da Champions como cabeça-de-série, "é a constatação da força e da ambição de vencer desta equipa".

"Depois daquele arranque houve muita especulação, por parte dos media, sobre quantas equipas, estatisticamente, conseguem chegar aos oitavos de final, estando naquela posição. E tendo o FC Porto terminado em primeiro lugar dá essa vontade de expor um sentimento, por parte do Sérgio Conceição. Acho que ele quis exprimir um grito de revolta", comenta o antigo treinador do FC Porto.

André Villas-Boas considera que Sérgio Conceição "quis exprimir um grito de revolta", quando, em declarações ao Porto Canal, afirmou que " muitas pessoas, até de dentro [do FC Porto], meteram a viola no saco ". Em causa está o facto de o clube ter conseguido apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com vitória no grupo, depois de ter perdido os dois primeiros jogos.

O treinador reconhece "mérito aos jogadores e à equipa técnica, porque tiveram capacidade de resiliência para aguentar a fase negativa". Depois das duas derrotas iniciais, com Atlético de Madrid e Brugge, o Porto reagiu com quatro vitórias consecutivas, sendo que "os jogos com o Leverkusen foram decisivos para meter a equipa de volta no caminho certo da qualificação". "Há muito mérito no trabalho e neste espírito que o Porto tem, com o qual enfrenta todos os jogos", reforça.

Porto um bocadinho longe do Benfica, mas numa fase muito boa

Villas-Boas faz um balanço positivo do primeiro terço da época do FC Porto, apesar de reconhecer que, no campeonato, "estamos um bocadinho longe do Benfica, que tem conquistado resultados excelentes"

"Estamos numa fase muito boa", diz o treinador, recordando que este ano a equipa já ganhou a Supertaça, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e está "bem lançada" na Taça de Portugal.

Para este estado de coisas, afirma, contribui muito Sérgio Conceição, "um treinador que vive o espírito do FC Porto como poucos". "Isso transmite-se na energia, na ambição, na sede de vencer que a equipa tem. A carreira do Sérgio tem sido marcada pelo sucesso no FC Porto, garantindo agora, mais uma vez, a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões", acrescenta.

Tempo para a família

Entrevistado pela Renascença na Web Summit, em Lisboa, André Villas-Boas revela que está numa fase em que dedica tempo à família.

Sem treinar desde a época 2020/21, quando deixou o Marselha, o técnico português não parece ter pressa para regressar aos bancos. "Tenho trabalhado muito com associações e federações de futebol, não só com conferências, mas também em consultoria. E assim tenho estado, encontrado este ponto de proximidade com o futebol. O futuro logo veremos para onde é que caminha", diz.

O treinador, de 45 anos, foi campeão nacional pelo FC Porto em 2010/11. Villas-Boas venceu, ainda, a Liga Europa, a Taça de Portugal e a Supertaça pelos dragões. Portista assumido tem sido colocado na lista de potenciais sucessores de Pinto da Costa na presidência do clube.

Depois de deixar o FC Porto, passou por Chelsea, Tottenham, Zenir, Shanghai SIPG e Marselha.