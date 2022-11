Taremi: "Não foi um jogo fácil, a nossa ambição era o primeiro lugar"

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, assume que a vitória frente ao Atlético de Madrid "não foi fácil", mas o objetivo era conseguir o primeiro lugar do grupo e foi alcançado pelos dragões.

"Não foi fácil, tivemos muito respeito pelo Atlético, é um clube de topo mundial. Não foi um jogo fácil, trabalhamos no duro e fizemos o nosso melhor. A nossa ambição era o primeiro lugar e fizemos um bom trabalho", disse, à "Eleven Sports".

Taremi fez uma fase de grupos de enorme destaque, com cinco golos e duas assistências. Taremi divide os louros com os colegas de equipa.

"Trabalho para a equipa, faço sempre o meu melhor, o golo aparece aos avançados, é o meu trabalho, agradeço aos meus colegas que me ajudam", afirmou.

O FC Porto venceu o Atlético de Madrid por 2-1, com golos de Taremi e Eustaquio, que valem a liderança do grupo, na sequência do empate entre Club Brugge e Bayer Leverkusen na Alemanha.